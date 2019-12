Con 25 años, el holandés Bernio Jordan Enzo Verhagen se hizo pasar por futbolista y estafó a cuatro clubes en 2019. El joven, quien solo había jugado de forma amateur, logró fichar por equipos de Moldavia, Sudáfrica, Chile y Dinamarca. Sin tener talento para el balón, el sujeto cobraba miles dólares pese a que no jugó ni un solo minuto en cancha.

Según cuenta el portal Vice, todo comenzó cuando Verhagen fue fichado por un club llamado FC Dinamo-Auto en Transnistria, un estado separatista moldavo que declaró su independencia en 1990.

El joven, quien se definía como extremo derecho, resaltaba que había jugado en las divisiones menores del Willem II; no obstante, fue solamente durante el 2009.

De acuerdo a la Federación Nacional de Fútbol holandesa (KNVB) hay constancia de que fichó por otros tres clubes holandeses pero de nivel amateur.

Verhagen permaneció poco tiempo en el Dinamo y nunca hizo su debut en el equipo. Pese a ese cartel poco auspicioso, otro club terminó fichandolo en julio: Cape Town City FC, uno de los mejores equipos de Sudáfrica.

A solo 26 días de su fichaje, otra vez sin jugar ni un solo minuto, el club decidió rescindir su contrato. Sin embargo, ahí no acabaron los engaños del holandés.

El mes posterior, Verhagen firmó por el Audax Italiano, uno de los cuadros más competitivos de la Primera División de Chile.

Ya en el país sureño, el farsante se instaló en una cómoda casa de dos pisos en Puente Alto y recibía un sueldo alto que superaba el salario de varios futbolistas del plantel, así lo informó la prensa chilena.

Después de meses, nuevamente si haber jugado, el timador dejó el club acusando a sus compañeros de racismo. “Me decían mono, negro, no me llamaban por mi nombre. Al principio fue en tono de broma, pero yo les dije que me molestaba. Y no quisieron parar. Todo el día me llamaban negro”, aseguró Verhagen a La Tercera.

A raíz de sus declaraciones, el Audax tuvo que lanzar un comunicado para desmentir las acusaciones.

SU ARRESTO

Verhagen, a su regreso a Europa, fichó por el Viborg FF de Dinamarca, club que pensó haberlo contratado a través de Stellar Group, la famosa agencia de representación que tiene a grandes estrellas como Gareth Bale (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), entre otros.

El conjunto danés dio a conocer que la transacción se gestó a base de correos electrónicos fraudulentos, documentos y llamadas telefónicas que fingían trabajar para la firma fundada por Jonathan Barnett.

El equipo decidió notificar a Stellar Group y empezaron a colaborar con ellos para llevar el caso a la policía danesa. El 26 de noviembre, se anunció que se había rescindido su contrato y, a solamente 24 horas de publicarse ese comunicado, Verhagen fue arrestado.

El holandés fue acusad acusaron de fraude el 3 de diciembre y lo último que se supo es que debía estar en prisión preventiva hasta el 20 de enero.

UNA JOYITA

Cuando concurría un precinto para declarar por las denuncias de agresión, secuestro y robo en agravio de una exnovia chilena que llevó a Dinamarca, Verhagen escapó de las autoridades y casi lo logra abandonar el país.

Sin embargo, días más tarde, el timador fue arrestado en la ciudad de Holstebro, justo cuando intentaba huir a Suecia.

El sujeto también es acusado de haberse hecho pasar como jugador del FC Copenhague para seducir a una mujer y posteriormente robarle dinero y joyas.