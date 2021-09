Más que sorpresa ha causado la convocatoria de emergencia de Óscar Cardozo, de 38 años, para el partido ante Venezuela este jueves por eliminatorias, encuentro que podría decidir el futuro de , técnico del cuadro guaraní.

La convocatoria del Tacuara responde a la ausencia del delantero Antonio Sanabria, por causas meramente personales. Cabe recordar que Cardozo no es convocado a la selección mayor de su país tras su participación en la Copa América 2019, celebrada en Brasil.

Cardozo, jugador del Libertad de su natal país, acumula 12 goles en 52 partidos con la albirroja, y contará con la confianza de Berizzo, quien viene siendo cuestionado por los últimos resultados de Paraguay en las eliminatorias, en las que no gana hace 5 encuentros.

Por otro lado, Berizzo no contará con Robert Piris Da Motta, del Flamengo de Brasil por lesión. Sin embargo, el defensor Junior Alonso regresará tras cumplir su fecha de suspensión.

Según la prensa local, Berizzo no continuaría en el cargo en caso no obtener un buen resultado ante la selección venezolana, que viene de caer ante Argentina y Perú. A pesar de ubicarse cerca de la zona de clasificación, debido a lo ajustado de la tabla, el argentino no convence, lo cual acompaña a la falta de resultados.

