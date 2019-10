Antes de una competencia prefiere estar solo. Busca un lugar para respirar y relajarse. En silencio y enfocado en su estrategia. Y llega unos quince minutos previos a su primera ola. Así alcanzó el oro en longboard, en los Juegos Panamericanos Lima 2019 .

Fue arquero de fútbol en segunda división, pero ganó la tabla, que la corre desde los siete años de edad, al lado de los caballitos de totora y entre los pescadores de Huanchaco. “La historia de los caballitos de totora tiene que ver mucho con la historia de dónde empezó el surf: si en Hawái o en Perú”, anota y no descarta ninguna posibilidad sobre el origen de este deporte, con el que ha ganado casi todo. Campeón del mundo, panamericano, nacional siete veces, sudamericano, bolivariano. Y la lista continúa.

Nació en Cajabamba, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, pero solo conoce esta provincia cajamarquina en fotografías. De padre francés y madre alemana, se crio en el balneario trujillano, donde también está el restaurante El Piccolo, sobrenombre de su padre que radica en Guyana: sí, entre Venezuela y Brasil. Apodo que Benoit Clemente Rothfuss, de 1.66 metros de estatura, ha convertido en marca registrada y de talla mundial.

-Un mes antes de Lima 2019, lograste ser campeón del mundo en Francia. ¿Cómo influye?

Yo venía bien preparado, pero Lima 2019 fue difícil.

-Pero eras el favorito.

No pensé mucho en que tenía que ganar una medalla. Entré a correr el campeonato como todos los que siempre he corrido.

-¿Hay alguna fórmula para ganar una ola?

Yo creo que son los años de experiencia, que te enseñan a correr bien la ola, a manejar los nervios, a estar más concentrado.

-¿El surf ha demostrado algo en los Panamericanos?

Todos han demostrado que en el Perú se practica más de dos deportes. Si prestáramos más importancia al deporte en general, la sociedad crecería muchísimo.

-A los 37 años de edad, ¿ has demostrado algo?

Yo me preocupo por correr, entrenar y buscar el resultado. Si se da, bien. Cuando uno se esfuerza y trabaja mucho, los resultados llegan. A mí me gusta competir y alcanzar las metas.

-¿Cómo se logran las metas?

Con trabajo.

-¿Qué implica trabajar?

Entrenar; levantarse temprano; seguir una dieta; correr con sol, viento, frío, calor, con el mar bonito o feo; y ponerle muchas ganas. Ser campeón del mundo no te da derecho a decir que lo sabes todo.

-¿Estás acostumbrado a los triunfos?

Estoy acostumbrado a después de cada campeonato seguir aprendiendo.

-¿Te preocupa perder?

Si ganaría toda la vida no tuviese mucho de qué aprender. Lo mejor que le puede pasar a una persona es equivocarse y de ahí sacar lo positivo.

-¿Ya se piensa en el retiro?

No. Pienso seguir aprendiendo y buscando mi tercer título mundial y por qué no llegar a París 2024 para buscar una medalla.

-¿En algún momento has evaluado dejar el deporte?

No, pero de hecho alguna vez trabajé en una empresa de telecomunicaciones como asesor comercial, fueron cuatro años. Al mismo tiempo competía. Al final decidí que debía dedicarme enteramente al deporte. Fue en 2012, antes de ganar mi primer título mundial. Es importante que la empresa privada entienda que si tienes un deportista de alto rendimiento en el trabajo, puedas darle las facilidades; al igual que en el estudio.

-¿Por qué EE.UU. logra casi 300 medallas y el Perú 39?

Porque el deporte y la educación van totalmente de la mano. Compara el apoyo que se da al deporte en Estados Unidos, desde ahí la diferencia es abismal. Si ya Lima 2019 abrió un montón de puertas, eso no debería perderse. Todo debería empezar en los Juegos Deportivos Escolares.

-Fuiste uno de los representantes de los juegos escolares. ¿Hay materia prima?

Deportistas tenemos y buenos. El problema es que no hay apoyo de la empresa privada y no hay interés de la prensa en difundir el deporte. En un canal deportivo te pasan cuatro deportes. Los canales de señal abierta pasan tonterías. ¿Por qué no transmitir los Juegos Deportivos Escolares?

-El argumento que se suele dar es que “eso no vende”.

¿Qué vende en Perú entonces? ¿Por qué la familia no se puede conectar un domingo a la televisión para ver distintos deportes? En otros países eso existe.

-¿Dónde cortamos ese círculo?

Apoyemos a los chicos desde las escuelas. Que la empresa privada empiece a apoyar a los deportistas desde niños. Se prefiere poner un escándalo en lugar de los juegos escolares. Debería haber una ley que realmente ayude a los deportistas en el colegio, en las universidades y en el trabajo.

-¿Cuánto has sacrificado?

He tenido que luchar mucho para conseguir los auspicios necesarios. A Movistar le agradezco un montón, durante 10 años ha sido un pilar importante en mi desarrollo. Ahora también me apoya KIA, Repalsa en Huanchaco.

-¿Se puede vivir del deporte?

Para vivir solo del deporte faltan un montón de cosas, como el apoyo de la empresa privada, pero para que ocurra necesitas que tu deporte sea difundido.

-Piccolo, ¿te sientes el tablista más exitoso?

Me han comparado con Messi y con Piccolo de Dragon Ball (ríe). No sé si soy exitoso, pero sí dedicado a mi carrera.

-¿Qué es más difícil: ser padre o deportista?

Ninguno es difícil. Si tienes pasión por tu deporte y amas a tu familia, se puede llevar todo de la mano-

DATOS

- “Soy Benoit Clemente Rothfuss. Tengo dos nacionalidades más porque mi papá es francés y mi mamá alemana. A Alemania no he tenido la oportunidad de ir, pero en mi forma de ser tengo lo alemán: me gusta estar puntual. Pero ser peruano me encanta, hay muy pocos países como Perú”.

- “Conservo la primera copa que gané: la hizo un señor que se llama El Elio, como el nombre de la playa; está hecho con un rayador de papas de plástico pintado de rojo escarchado, la tabla está hecha con monedas de intis y hay un tablista que en realidad es un futbolista (risas)”.

- “Tengo una marca de tablas con las que compito. Vendo mis tablas en Japón, Francia, Portugal, Perú. Tengo un título de gestor deportivo y estoy buscando una carrera para complementar. Y en diciembre es la última fecha del tour mundial en Taiwán; si gano, soy campeón del mundo. Si pasa, será mi mejor año”.