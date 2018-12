Bayern Munich vs. Red Bull Leipzig EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Bayern Munich vs. Red Bull Leipzig por la fecha 16 de la Bundesliga 2018-19 en el Allianz Arena de Munich este miércoles desde las 20:30 horas (hora local, 2:30 am. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Pasada la tormenta que vivió el mes anterior, Bayern Munich ha retomado la senda del triunfo y este miércoles se jugará sus chances de seguirle el ritmo al líder Borussia Dortmund. Los bávaros reciben en casa a Red Bull Leipzig, que tiene como objetivo superar a los de Niko Kovac en la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Tres triunfos consecutivos en la Bundesliga y la clasificación como puntero invicto en la Champions League han salvado la cabeza de Nico Kovac que, al perder hace tres jornadas contra Borussia Dortmund, estaba con la soga al cuello por la diferencia de nueve puntos que le ha sacado el cuadro amarillo, su eterno rival, que hoy marca como puntero.

Sin James Rodríguez, Arjen Robben ni Frank Ribery en el equipo, todos lesionados, Bayern Munich ha sabido superar los problemas de creación y ha obtenido los mejores resultados en lo que va de la temporada: 3-0 a Nuremberg y 4-0 al Hannover, con un Robert Lewandowski motivadísimo anotando tres goles en dos fechas consecutivas.

Pero ahora la situación es diferente porque se enfrenta a un candidato al título y que por ahora está en puestos de clasificación a Champions League: Red Bull Leipzig. Los 'Toros Rojos' viven en la irregularidad y eso les ha costado algunos puestos en esta Bundesliga.

En los últimos ocho partidos que disputó Red Bull Leipzig en la Bundesliga, solo ganó tres veces, empató una y perdió las cuatro restantes. Aún así se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga, solo dos puntos por debajo de su rival de este miércoles.

Red Bull Leipzig se topará en esta fecha 16 de la Bundesliga, con un Bayer Munich renovado, sobre todo en su formación. Porque el entrenador tuvo que sufrir las ausencias de sus máximas figuras para encontrar la posición correcta de algunos jugadores como la de Joshua Kimmich, que volvió a ser lateral derecho y destacó en las últimas jornadas. Incluso hasta marcó un gol.

En esta fecha, si Bayern Munich pierde en casa contra Red Bull Leipzg podría dejar la zona de clasificación a la Champions League, mientras que los 'Toros' podrían trepar hasta el tercer lugar que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

Bayern Munich vs. Red Bull Leipzig: probables alineaciones



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Gnabry, Goretzka, Thiago, Müller, Coman; Lewandowski.



Red Bull Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Konaté, Upamecano, Halstenberg; Demme, Bruma, Kampl, Laimer; Poulsen, Werner.