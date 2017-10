Bayern Munich: Entrenador le prohíbe usar el celular a Arturo Vidal y James Rodríguez

Con la llegada de Jupp Heynckes al banco del Bayern Munich también lo han hecho una serie de normas que esperan llevar al cuadro alemán a la senda de las victorias en la Bundesliga y Champions League. La más polémica: la prohibición del celular en las áreas comunes.

El entrenador de 72 años, ganador del triplete en 2012-2013, tiene el poder suficiente para imponer sus reglas y así se lo ha hecho saber al plantel. Así lo afirma Bild, diario que ha hecho eco de las 6 normas.

USO DEL CELULAR: Si con el ex entrenador Ancelotti, el uso del teléfono móvil era frecuente durante las comidas y en la sala de masajes, Heynckes ha dejado en claro que eso no ocurrirá. Es así que Arturo Vidal, James Rodríguez y compañía ya no estarán tan al tanto de sus redes sociales.

PUNTUALIDAD: “Es una forma de respetar a los demás”. Así define el DT el llegar a los entrenamientos temprano.

LIMPIEZA: Heynckes quiere una plantilla humilde. Para eso ha determinado que los propios jugadores limpien los camerinos.

CORTESÍA: No importa qué puesto tenga cada empleado del club, todos recibirán el mismo respeto y el saludo por parte de los jugadores.

NO HAY GRUPOS: Heynckes no quiere ningún tipo de bando en el Bayern Munich. Es consciente de que los jugadores con el mismo idioma estén más juntos, pero ha manifestado que todos tienen que propiciar la unión.

ALIMENTACIÓN: Después de cada práctica todos los jugadores tendrán una comida común. De esa forma se podrá controlar la dieta de cada atleta.

¿Qué opinas de las reglas del nuevo DT?