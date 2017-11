Batistuta: "Me jodió bastante que Messi supere mi récord"

Una herida en el orgullo. Gabriel Batistuta reconoció la amarga sensasión que le ocasionó ser superado por Lionel Messi como máximo goleador histórico de la selección argentina .

"Me jodió un poco, sí. Bastante, no un poco. Es un título que yo tenía, que no es cualquier cosa. Vas dando vueltas por el mundo y sos el máximo goleador de la selección argentina", reconoció el popular 'Batigol' en el programa 'Podemos Hablar' de Telefe.

No obstante, el recordado artillero argentino le brinda un análisis peculiar a su derrota. "La ventaja que tengo es que estoy después de un extraterrestre", acotó en alusión a Lionel Messi.

Cabe resaltar que, tras 18 años, Messi quebró el récord goleador de Batistuta, quien anotó 54 goles en 77 encuentros con la Albiceleste.