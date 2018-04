La Roma rompió todos los esquemas al golear por 3-0 al Barcelona y con ello obtener su pase a las semifinales de la Champions League . El conjunto italiano dejó en el pasado el resultado conseguido en la ida e impuso su juego de local.

El resultado ha causado un gran impacto en los cibernautas que no dudaron en compartir memes alusivos al desempeño del conjunto 'azulgrana' y al gran rendimiento de la escuadra local.

Uno de los protagonistas de estas imágenes es Lionel Messi quien no pudo anotar de visita en esta llave y por ello los usuarios resaltaron que la 'Pulga' desaparece en momentos claves.

Si aún no has visto los memes, no desesperes, aquí te dejamos una galería con las mejores gráficas que se compartieron en las redes sociales.