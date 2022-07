Barcelona desea terminar su gira de pretemporada en Estados Unidos con un triunfo y, por ahora, está logrando su objetivo. El cuadro azulgrana vence de manera parcial (1-0) a New York RB en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

A los 40 minutos, Ousmane Dembélé se proyectó por el sector izquierdo y comenzó a eludir jugadores. Sin embargo, al ver que tenía a varios defensores al frente, decidió combinar con Raphinha, aunque el ‘Mosquito’ apeló a su velocidad y se desmarcó.

Al instante, el refuerzo brasileño del cuadro azulgrana asistió al delantero francés quien sacó un fuerte remate para vencer la resistencia de la portería del club estadounidense.

Barcelona vs. New York RB: previa

Barcelona realizaría algunas modificaciones con respecto a su duelo ante la ‘Juve’. Así, Sergiño Dest debe conservar su lugar en la zaga por Sergi Roberto, quien se marchó antes de tiempo contra los italianos. Ronald Araujo, Gavi Pedri, Raphinha y Ansu Fati serían los otros rostros que iniciarían en el elenco de Xavi.

De su lado, New York RB está en plena competición durante la temporada regular de la Major League Soccer. De hecho, los ‘Toros Rojos’ se ubican en la tercera casilla de la Conferencia Este y la jornada anterior vencieron 3-4 a Austin FC. No obstante, los neoyorquinos perdieron a mitad de la semana ante Orlando City en la US Open Cup y quedaron eliminados en semifinales.