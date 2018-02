Barcelona medirá fuerzas este sábado cuando reciba (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - Directv Sports) al Girona en el Camp Nou por la fecha 25 de la Liga Española .

Los ' blaugranas' vienen de conseguir una importante victoria en la Champions League tras empatar 1-1 con el Chelsea en Stamford Bridge, por ello es que para este encuentro se espera que los 'culés' consigan un triunfo.

Girona , dirigido por Pablo Machín, se encuentra en el octavo lugar con 34 puntos y esperan conseguir un empate. Con este resultado, el equipo blanquirrojo alcanzaría al Eibar y podría soñar con un lugar en la Europa League.

Hoy, en horas de la mañana, el Barcelona confirmó la renovación de Sergi Roberto hasta el 2022, quien a través de su cuenta de Instagram , señaló "Muy contento de firmar la renovación y poder seguir cumpliendo sueños con la camiseta azulgrana"

El equipo de Ernesto Valverde espera contar con Coutinho, Suárez y Messi desde el arranque del partido. No obstante, no sería nada raro si el entrenador del Barza decide no enviarlos al gramado cuidándolos para el partido de vuelta por Champions League que recién se jugará el 14 de marzo.

Barcelona vs. Girona

​EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: DIRECTV SPORTS

Posibles alineaciones

Barcelona : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Busquets, Coutinho, Rakitic, Iniesta; Messi y Suárez.

Girona: Bono, Aday, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Portu, Aleix, Granell, Borja García y Stuani.