El debut de Yerry Mina con Barcelona en la Liga Española captó la atención de propios y extraños este domingo, sin embargo, el defensor colombiano no se salvó de los memes tras su presentación.

Con la actuación del zaguero central 'cafetero' durante todo el encuentro, los azulgranas igualaron sin goles frente Getafe en el Camp Nou, donde el flamante refuerzo de los catalanes también se lució por primera vez.

Ante las lesiones de Gerard Piqué, Thomas Vermaelen y la suspensión de Samuel Umtiti, Mina demostró sus cualidades en defensa y ataque, aunque también dejó algunas dudas que tendrá tiempo para revertir.

"Tenía mucha fe de que iba a marcar. Sabía que me iba a quedar una y tenía que aprovecharla pero lastimosamente no se dio. No hay nerviosismo, estamos tranquilos porque sabemos que esto es muy largo. Estar en un club como este es una felicidad indescriptible", sentenció Yerry Mina.