Barcelona visitará al Deportivo La Coruña este domingo (EN VIVO ONLINE 1:45 p.m. - ESPN 2) en el estadio Abanca-Riazor, donde se disputará un vibrante compromiso de intenciones contrarias, válido por la trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander de España.

El conjunto 'culé' espera registrar otro triunfo a domicilio para asegurar su vigésimo quinto título liguero, sin embargo, el complicado presente de los gallegos agrega un condimento picante para el enfrentamiento.

"Sabemos que al final llega el mejor de todos. La Liga la gana el mejor de todos. Lo hemos trabajado desde el primer día. Ahora tenemos opciones y la intención es, si podemos mañana (domingo), ganar el título", destacó en la antesala Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, que lidera de forma invicta de la tabla del certamen con 83 puntos unidades.

Deportivo , en cambio, marcha decimoctavo en la clasificación de la competición con 28 puntos y necesita ganar para evitar el descenso.

"No hay cómo parar a Messi. Se puede parar al Barcelona, pero a Messi no. El conjunto del Barcelona tiene virtudes cuando tiene y no tiene balón y hay que aprovechar las cosas que saben hacer menos bien y limitar las que hacen bien. Así preparamos el partido, sin pensar en Messi porque es una pérdida de tiempo", agregó Clarence Seedorf, estratega del Depor.

Barcelona vs. Deportivo La Coruña

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 1:45 p.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Deportivo: Rubén Martínez; Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho; Krohn-Dehli, Guilherme, Borges; Çolak, Adrián López; y Lucas Pérez.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho o Dembelé, Messi y Suárez.