El Barcelona venció 3-0 al Bayern de Munich en la ida de la semifinal de la Champions League. El doblete de Lionel Messi y un gol de Neymar le dieron la victoria a los azulgranas en el Camp Nou.

En la primera mitad el Barcelona no pudo anotar a pesar de dominar el encuentro ante un irreconocible Bayern Munich, que no pudo controlar a Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi.

En el complemento, Lionel Messi frotó la lámpara en dos ocasiones. El primer tanto de la 'Pulga' lo marcó a los 77 minutos con un remate de fuera del área y, solo tres minutos después, dibujó a Boateng para picarla ante la salida de Manuel Neuer y marcar el 2-0.

El brasileño Neymar sentenció el encuentro con una definición ante la salida del arquero alemán para sellar el 3-0. Please enable Javascript to watch this video

Con esta victoria, el Barcelona se pone adelante del Bayern Munich en la llave. Los azulgranas llegan con tres goles de ventaja al partido de vuelta, a jugarse el 12 de mayo en el Allianz Arena.

[ANÁLISIS DEL PARTIDO]El primer tiempo entre el Barza y el Bayern en el Camp Nou culminó con una ligera superioridad culé en el partido pero no el marcador, pues el 0-0 no se movió. Con Guardiola siendo el último en salir al campo y luego de saludar a su amigo y colega Luis Enrique, el primer tiempo comenzó.

Minutos de estudio fueron necesarios antes de que a los 12' el uruguayo Luis Suárez falle sin marca un mano a mano ante un Neuer que sustenta cada vez más por qué es el mejor arquero del mundo. Dos minutos después, un centro del uruguayo fue conectado por Neymar, pero salvado por la defensa bávara.

La respuesta alemana vino a los 18', cuando Lewandowski no pudo definir sólo un centro cruzado de Müller, pero el Barza volvía a avisar con un cabezazo de Suárez tras un córner.

El portero alemán volvió a convertirse en héroe al sacarle un remate a Dani Alves, que se descolgó tras gran pase de Iniesta. El Barza fue más, el tridente MSN buscó su conexión siempre, pero por ahora, la red está congestionada.

Cuando el inicio del segundo tiempo comenzaba con los papeles invertidos por la buena posesión bávara y un equipo catalán que parecía aletargado, aparecieron Neymar y Messi a los 57' para concretar una pared que terminó con un remate del argentino al medio del arco de Neuer.

Tres minutos más tarde, el mismo portero alemán se le anticipó al delantero brasileño quien había logrado escapar sólo rumbo a su arco y que a los 63' mandó alto su remate. Pero a los 76', apareció Dani Álvez para recuperar un balón por derecha y ceder a Messi, quien con furia contenida, remató fuerte y colocado al primer palo de Neuer, que esta vez nada pudo hacer.

Era el 1-0 y el mejor vencía al mejor, y lo haría por partida doble, ya que tres minutos después, la misma 'Pulga', después de romper a Boateng –lo dejó en el suelo-, definía de derecha por encima del portero alemán y sellaba el 2-0 y parecía que la serie también. Pero no todo estaba sellado, ya que este Barza parece siempre tener un chance más.

A los 94', Messi aprovechó una desinteligencia en la defensa y habilitó a Neymar, que sólo, y a diferencia de Suárez en el primer tiempo, amagó una vez antes de definirle con sutileza a su palo izquierdo. Un 3-0 que parece definitivo de cara a la vuelta del próximo martes en Múnich.

[LA PREVIA]Aquí te presentamos la alineaciones oficiales para el partido Barcelona vs. Bayern Munich, que empezará a las 1:45 pm. en el Camp Nou.

[NOTA ORIGINAL]Josep Guardiola, hacedor del mejor Lionel Messi de la historia (y, por ende, del Barcelona), mirará cara a cara este miércoles al futbolista que más admira y teme, cuando Barcelona reciba al Bayern Munich por la ida de las semifinales de la Champions League

El Barcelona vs. Bayern Munich es de por sí una eliminatoria majestuosa, pero también un ejercicio mayor para el técnico que hace no mucho arengaba al fenómeno y que hoy quiere cazarlo en el Camp Nou.

"No sé cómo celebraré los goles, mi respeto al 'Barza' no se expresa celebrando un gol o no. Que nadie tenga dudas: quiero ganar este partido. He venido a eso", dijo Josep Guardiola sobre lo que supone enfrentar al Barcelona, equipo con el que ganó 14 títulos.

El Bayern Munich no tendrá a los lesionados Robben, Ribéry y Alaba, mientras que Robert Lewandowski –se fracturó el maxilar y la nariz hace unos días– jugaría con máscara.

La historia dice que el Barcelona ganó un partido de 8 contra los bávaros en Europa, aunque ese fue con Josep Guardiola en el banco (4-0 en 2009).

