Barcelona defenderá su liderazgo invicto en LaLiga este domingo (EN VIVO ONLINE EN DIRECTO 10:15 a.m. - ESPN 2), cuando sea anfitrión frente al Athletic de Bilbao por la jornada 29 del certamen.

Ernesto Valverde, estratega del conjunto catalán, afrontará la recepción en el Camp Nou sin las presencias de Sergio Busquets por lesión y Luis Suárez, que será baja por acumulación de tarjetas amarillas.

"El Athletic siempre es peligroso y se crece ante la dificultad", destacó el técnico español, quien aún no quiere pensar en el posible triplete.

Barcelona domina la clasificación española con 72 unidades, a ocho puntos del Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor; mientras que, será finalista de la Copa del Rey ante Sevilla y está clasificado a los cuartos de final de la Champions League, donde enfrentará a la Roma.

Sin embargo, el líder de los azulgranas señala no creer en "profecías", en alusión a los campeonatos —Liga-Copa-Champions— de Luis Enrique y Guardiola en sus primeras temporadas al mando del banco 'culé'.

"Pensamos que no hemos ganado nada todavía. Ahora mismo no tenemos nada, tenemos posibilidades y queremos ir a explotarlas al máximo, pero de ahí a pensar mucho más allá tienes el peligro de no ver la piedra que tienes por delante", reconoció Valverde en la víspera del compromiso.

Athletic Club, en cambio, marcha en la duodécima posición de la tabla con 35 puntos y el futuro de su actual entrenador, José Ángel Ziganda, es un incierto tras la eliminación de los blanquirrojos ante Olympique de Marsella en los octavos de final de la Europa League.

Barcelona vs. Athletic de Bilbao

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 10:15 a.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Rakitic, André Gomes, Coutinho, Paco Alcácer, Messi y Dembélé.

Athletic de Bilbao: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; San José, Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García y Williams.