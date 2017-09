Barcelona rechazó pagar 200 millones de euros por Philippe Coutinho

Barcelona hizo lo posible por contratar a Philippe Coutinho pero decidió retirarse de la negociación con Liverpool por el destacado volante brasileño para "no poner en riesgo el patrimonio y la economía del club".

Así lo anunció Albert Soler, directivo de la institución catalana, tras publicar la cifra solicitada por el equipo inglés: 200 millones de euros (237,2 millones de dólares). "Con este precio, decidimos retirarnos", señaló este sábado en conferencia de prensa.

"Si no pagamos 200 millones por un jugador es porque consideramos que no es equilibrante con la situación patrimonial del club. La principal línea que hemos gestionado este mercado ha sido la de no poner en riesgo el patrimonio y la economía del club", acotó el director del departamento de Deportes Profesionales del Barcelona respecto a la decisión.

En ese sentido, al ser consultado sobre la millonaria operación realizada por Ousmane Dembelé, Albert Soler señaló que se trata de "un fichaje de presente y de futuro". "Te permite construir y es una apuesta de futuro. Teníamos que fichar algún jugador para poder suplir a Neymar", añadió.