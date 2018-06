Lionel Messi , máximo referente del Barcelona , reveló en una reciente entrevista que le gustaría volver a ser compañero de Neymar en el conjunto catalán, aunque reconoce que la decisión está fuera de su órbita.

En comunicación con el diario Mundo Deportivo, el astro argentino aceptó ser consciente de la compleja operación que implicaría el retorno del crack brasileño a Cataluña; sin embargo, aclaró que estaría más que a gusto con el actual atacante del París Saint-Germain como cómplice.

"Si se pudiese me encantaría que vuelva Ney. Es un jugador excepcional y tenerlo otra vez con nosotros sería fantástico. La verdad es que veo difícil que pase esa situación. Pero si por mí fuera, me encantaría”, declaró Messi para el citado medio tras ser consultado sobre el ex jugador blaugrana.

Posteriormente, la 'Pulga' indicó que no le agradaría ver a Neymar con la camiseta del eterno rival del Barcelona. “No me gustaría que fuese al Real Madrid, la verdad” , agregó Leo Messi en el diálogo.