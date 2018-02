Duro golpe. Barcelona tiene un gran equipo titular, pero su plantel completo no está a la altura de los once que salen al campo en los partidos importantes. Una de las piezas claves en el engranaje de Ernesto Valverde habría sufrido una lesión y no estaría para el retorno de la Champions .

El incidente habría pasado en el último duelo de liga contra el Espanyol en el derbi de Cataluña. Y el lesionado sería Gerard Piqué , central titular del equipo 'Culé'.

El diario AS, Sport y Mundo Deportivo aseguran que Piqué acabó sentido el partido del Barcelona contra Espanyol y que el cuerpo médico de su conjunto le realiza pruebas a una de sus rodillas. Estaría alejado de las canchas por un mes aproximadamente.

Piqué sería una importante baja para los 'Azulgranas'. No le sobra ningún central al puntero de la liga española. Umtiti aún sigue fuera de las canchas y Yerry Mina no tiene minutos.