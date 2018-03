Arthur espera la llegada de enero con ansias para sumarse al Barcelona y convencer a la directiva azulgrana para quedarse en Cataluña.

Tras la reserva de la institución 'culé' por los servicios de la promesa brasileña, a cambio de 30 millones de euros más 9 en variables, el volante de Gremio enfoca su atención en el desafío que afrontará en LaLiga .

"Siempre quise jugar con ellos, incluso antes de ser profesional. Siempre que les veo jugar se me llenan los ojos", señaló el mediocampista este jueves en diálogo con el programa 'El Larguero' de la cadena española SER.

Arthur reconoció que su llegada al Barcelona fue una decisión familiar; sin embargo, la palabra de su amigo Neymar también influyó en la operación.

"Él (Neymar) me habló muy bien de la ciudad y del club. Me dijo que si mi opción fuera escoger el Barcelona, lo estaría haciendo bien", señaló el futbolista de 21 años, quien estuvo en la órbita del Real Madrid .

"Si no me confundo, mi representante si tuvo algún contacto extraoficial. Pero no me llegó ninguna oferta oficialmente", agregó al respecto.