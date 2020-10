El martes el Barcelona superó de forma contundente por 5-1 al Ferencvaros de Hungría. El partido fue redondo para los blaugranas que vieron como sus estrellas, Lionel Messi y Ansu Fati, lograron hacerse presentes en el marcador.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Ansu Fati. El joven delantero fue víctima de racismo por parte de un periodista español.

“Gacela, mantero y negro”, así lo describieron en la crónica del partido publicada en el diario ABC.

El nombre del hombre de prensa es Salvador Sostres, quien usó dichas palabras en su artículo sobre la victoria del Barcelona.

“Corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”.

He hecho no pasó desapercibido y fue denunciado por otros medios españoles.

Y hasta su compañero de equipo, Antoine Griezmann, salió en su defensa. “Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, publicó el francés adjuntando un fragmento del escrito de Sostres.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

-Anssumane Fati, que cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre, nació en Guinea-Bisáu, un pequeño país de África. Hoy por hoy es una de las mayores apuestas del Barcelona.





