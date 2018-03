Su juego iba en ascenso hasta que llegó al Barcelona . André Gomes era figura en el Valencia de España. También se había consolidado en la selección de Portugal. Cuando fichó por el club catalán, su nivel empezó a caer sin explicación alguna.

El volante se confesó en una entrevista para la revista Panenka. Después de mucho, sacó todos los demonio que llevaba dentro. "Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión", explicó.

"No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer", agregó Gomes. El portugués ha sido víctima de las críticas de la afición 'Culé'. Ha sido preso de jugadas desafortunadas y equivocaciones constantes.

"Pensar demasiado me hace daño, porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan", señaló.

"Obviamente que hay algún día que estoy un poco mal de confianza, porque hasta en los entrenamientos se nota. Sabes que has sufrido. Quizá he jugado el día antes o dos días antes y aún estoy con la imagen del partido, que no me permite seguir adelante", admitió.

André evidencia que estar mal emocionalmente repercute en la performance de cada jugador. " A veces, me encierro. No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado".



"Me molesta que me digan que puedo hacer muchas cosas buenas. Yo me pregunto a mí mismo: ¿Y por qué no las hago?", finalizó.