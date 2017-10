Un audio compromete a los clubes César Vallejo y Sport Boys en un presunto acto de soborno para arreglar un duelo de la Segunda División .

La voz del registro pertenecería al defensor Lee Andonayre, quien actualmente defiende los colores del Sport Loreto, el cual fue goleado 6-2 por el conjunto trujillano el pasado domingo.

Según el futbolista, Sport Boys ofreció un incentivo económico para que los loretanos derroten a su rival de turno, mientras que César Vallejo habría prometido la misma cantidad de dinero para que Sport Loreto no oponga resistencia en el reciente compromiso.

"Me llamó el ingeniero César Acuña, directamente él. Como sabe que no cobramos tiempo, nos ofreció lo mismo que nos está ofreciendo Boys: Cincuenta mil. No pude 'guerrearle' más porque yo ya lo conozco al ingeniero", se escucha en la narración difundida en redes sociales.

César Acuña no se ha pronunciado hasta el momento.