Los errores de los arqueros suelen pagarse muy caro. O mejor que lo diga Fernando Monetti, portero de Atlético Nacional , que falló y propició un gol de Atlético Tucumán en el duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores .

Sobre los 7 minutos del primer tiempo, Monetti calculó mal y dio un pésimo pase tras recibir el balón de Diego Braghieri. La pelota llegó a pies de Leandro Díaz, que definió en primera e hizo estallar de emoción a los hinchas en el Estadio Monumental Presidente José Fierro.

El argentino Atlético Tucumán, un novel que ya dio más de una sorpresa en su corto recorrido internacional, intenta dar impacto ante Atlético Nacional.

El conjunto 'Paisa' viene de finalizar en lo más alto del Grupo B con 10 puntos del certamen continental, aunque con el mismo puntaje que reunió Atlético Tucumán.

Pese a cumplir una campaña similar el 'Decano' terminó como escolta del paraguayo Libertad en el Grupo C; no obstante, se dio el lujo de dejar fuera de carrera a otros históricos coperos como el uruguayo Peñarol y el boliviano The Strongest.



Con información de AFP