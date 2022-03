Atlético Nacional anunció este martes la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica. Un sector de la hinchada de los ‘Verdolagas’ estuvo de acuerdo con la decisión, pues el equipo había perdido (3-1) ante Bucaramanga en la reciente jornada por la liga local y además, quedó a un paso de la eliminación de la Copa Libertadores ya que cayó en la ida ante Olimpia (3-1).

El elenco colombiano comunicó que Hernán Darío Herrera asumirá como interino para los próximos encuentros, aunque ya comenzaron a buscar el nombre del nuevo DT. Según diario Olé de Argentina, el elenco de Medellín estaría interesado en contar con los servicios de Hernán Crespo.

De acuerdo con la información del medio, Atlético Nacional habría llamado al estratega argentino de 46 años para presentarle la propuesta. En las próximas horas, se conocería más información sobre el tema y la decisión final del exfutbolista que militó en Inter y Chelsea.

Es importante mencionar que el ‘Valdanito’ entrenó a Sao Paulo hasta el 13 de octubre del año pasado. Pese a que a principios de año, consiguió el Campeonato Paulista, en la recta final se complicó con el descenso en el Brasileirao. Desde esa fecha, no ha vuelta a dirigir.

El título más reconocido que ganó, hasta el momento, en su faceta como director técnico fue la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia. El ‘Halcón de Valera’ goleó por 3-0 a Lanús en la final.

Hernán Crespo confesó que le gustaría dirigir a Brasil

Hace algunas semanas, Crespo confesó que le gustaría dirigir a Brasil. “Uy, eso me parece que sería un desafío. Saben por qué, porque me inspira. La Argentina está por encima de todo, pero sería un desafío general, hasta educacional. Así podemos convivir, estar juntos. Me parecería que para el mundo deportivo sería bueno romper estas estructuras”, confesó en diálogo con el programa Por goleada del diario Olé