Atlas vs. Lobos BUAP EN VIVO se miden por el Clausura de Liga MX

Atlas vs. Lobos BUAP EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 4 del Clausura de Liga MX , este viernes 25 de enero desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TV Azteca. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlas y Lobos BUAP buscarán reencontrarse con el triunfo tras sendas derrotas en Copa MX. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Jalisco.

Atlas vs. Lobos BUAP: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

España - 4:00 a.m. (sábado 25 de enero).

A mitad de semana, Atlas y Lobos BUAP tuvieron actividad en la Copa MX. Y nos les fue nada bien. Mientras que los 'Zorros' perdieron a manos de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, los 'Licántropos' fueron vencidos por Veracruz.

Atlas, que tiene entre sus filas al peruano Anderson Santamaría, se ubica en el octavo lugar, con 4 puntos. El elenco tapatío registra un triunfo ante Querétaro, una derrota frente a América y un empate en el choque contra Pumas.

Lobos BUAP, por su parte, empezó con el pie derecho su participación en el Clausura al encadenar dos victorias ligueras consecutivas a costa de Santos y Veracruz. Sin embargo, la 'Manada' tropezó y cayó ante Necaxa en la jornada anterior.

En el cuadro poblano, los peruanos Alejandro Duarte y Beto da Silva podrían ser parte del choque en Guadalajara. Lobos BUAP viajará con la intención de dar la sorpresa y trepar desde la cuarta posición.