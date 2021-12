El brote de coronavirus en Inglaterra está afectando a los clubes de la Premier League. En esta oportunidad, Arsenal comunicó— a través de sus redes sociales—que el entrenador del primer equipo se contagió del coronavirus y no podrá dirigir en el ‘Boxing day’.

“No podrá asistir a nuestros dos próximos partidos de la Premier League con Chelsea (domingo 26) y Leeds United (martes 28), ya que estará aislado después de dar positivo por COVID-19″, se lee en la publicación.

Los hinchas de los ‘Leones’ lamentaron la noticia y le desearon una pronta recuperación para que nuevamente. Desde que el exjugador asumió la dirección técnica del equipo, Aston Villa ha disputado 6 cotejos de los cuales ganó en cuatro oportunidades y perdió las otras dos.

Aston Villa confirmó que el entrenador del primer equipo se encuentra aislado tras dar positivo a la COVID-19 y se perderá los encuentros ante Chelsea y Leeds United.

¿Qué partidos han sido suspendidos por la COVID-19 en la Premier League?

En el Boxing Day, por la jornada 19 de Premier League, Liverpool vs. Leeds, Wolverhampton vs. Watford y Burnley vs. Everton fueron suspendidos a causa de la COVID-19.

Por su parte, en la fecha 18, seis encuentros no se jugaron: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros choques que tampoco se disputaron debido al brote de contagios por coronavirus en las semanas previas.