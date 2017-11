Mónaco disputará una oportunidad crucial en busca del pase a los octavos de final de la Champions League este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN), cuando reciba RB Leipzig en el Stade Louis II.

El equipo del Principado está obligado a sumar en la quinta jornada de la fase de grupos del certamen y esperar la caída de Porto ante Besiktas para seguir tentando su progreso a la siguiente instancia.

Tras ser semifinalista de la edición previa, AS Mónaco marcha último en la clasificación del Grupo G con solo dos puntos, a dos unidades del Leipzig, que marcha tercero detrás del Porto (6) y Besiktas (10).

AS Mónaco vs. RB Leipzig

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45

CANAL: ESPN

Posibles alineaciones:

Mónaco: Subasic - Raggi, Jemerson, Glik, Jorge – Tielemans, Moutinho, Fabinho, Lopes - Balde, Falcao.

Leipzig: Gulacsi – Bernardo, Orban, Upamecano, Halstenberg – Kampl, Keita, Demme – Sabitzer, Werner, Augustin.

