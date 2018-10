Habló de todo, como siempre, pero con mayor mesura. Arturo Vidal dejó de ser tan incendiario con sus comentarios cuando, en una entrevista para RPP, se refirió a la selección peruana y su clasificación al Mundial.

El 'Rey Arturo' empezó hablando sobre el encuentro que disputará la selección de Chile contra Perú este viernes. "Todos dicen que es el 'Clásico del Pacífico', pero le tenemos mucho respeto a Perú. Sabemos que todos los partidos con Perú son muy difíciles, porque las dos selecciones quieren ganar, porque son jugadores que luchan mucho por salir adelante y tienen mucha hambre de triunfar en todos lados. Nosotros todos los partidos los jugamos con el corazón, más este partido contra Perú, por todo el ambiente de la gente", dijo el mediocampista del Barcelona.

Luego elogió la clasificación de la bicolor al Mundial de Rusia, en la que Chile se quedó fuera por diferencia de goles. "( La selección peruana) Tiene jugadores jóvenes de calidad. Nosotros empezamos un proceso más largo y ellos empezaron un proceso después, pero lo hicieron bastante bien y tuvieron oportunidad de clasificar a un Mundial mostrando un lindo fútbol", señaló.

DE REFERENTE A REFERENTE

Vidal reveló que estuvo pendiente de los partidos de la selección peruana en Rusia. No solo destacó el regreso de Paolo Guerrero, sino que se deshizo en alabanzas a Jefferson Farfán y a los demás jugadores nacionales.

"Lo vi (a Perú) contra Francia; también el primer partido que tuvieron mala suerte (contra Dinamarca). (Vi a) Guerrero que pudo jugar, que fue lo bueno. Él es un jugador que le da mucha potencia a Perú. Farfán es un jugador que lo conozco hace mucho en Alemania y todos los demás lo ayudan mucho. Son jugadores rápidos que tienen mucha calidad y, por eso, Perú fue al Mundial", expresó.

FALTÓ PIZARRO

Al nuevo capitán de 'La Roja' le disgustó que su "amigo" Claudio Pizarro no fuera a la Copa del Mundo. "Con Pizarro somos buenos amigos. Hablamos mucho cuando estaba en Munich. Faltó mucho en el Mundial. Podía estar desde atrás, porque es un jugador importante que puede aportar al grupo", manifestó Arturo Vidal.

LAS PINTAS EN EL NACIONAL

Por último, mostró su arrepentimiento por el grabado que dejaron los seleccionados chilenos en el Estadio Nacional en el inicio de las Eliminatorias pasadas. "Claro que no se debe hacer eso. Son momentos que uno pasa y no lo piensa, pero después te das cuenta que es un error. No fui yo, pero tampoco diría quién fue. Fuimos los 23 jugadores", finalizó.

Arturo Vidal. (RPP)

TE PUEDE INTERESAR: