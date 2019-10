La lucha libre suele ser un deporte que, debido a la fuerza y el contacto que emplea, deja severos daños en la salud de quienes lo practican. Este es el caso de Michael Bisping, exluchador de artes marciales mixtas del UFC y actual analista deportivo, quien quiso mostrar las consecuencias que le dejó su paso por esta disciplina.

Durante una entrevista con el presentador Luis J.Gomez del podcast “Believe You Me”, el exdeportista mostró las secuelas que le dejó haber competido en las artes marciales mixtas y lo hizo de una forma bastante sorprendente al retirarse la prótesis ocular que utiliza.

El exluchador, miembro del salón de la fama de la UFC, contó además como se originó la lesión que lo dejó sin uno de sus ojos. Él relató que, en 2013, durante una de las peleas más destacables de su carrera contra el brasileño Vitor Belfort, recibió una patada en el rostro que no solo marcó el final del duelo sino el inicio de una severa lesión.

Bisping relató que tras ese combate, los dolores en su ojo comenzaron a hacerse más frecuentes lo que con llevó a que sea operado en varias ocasiones pues aquel golpe le causó un desprendimiento de retina. Sin embargo, pese a esta situación no dejó de pelear y, de hecho, participó en 11 combates más saliendo airoso en siete de ellos y ante rivales de experiencia.

“La gente siempre me pregunta cómo luché con un solo ojo. Y yo siempre digo: ‘¡Con gran jodida dificultad!’”, comentó.

En 2018, con 30 victorias en su historial, el peleador, campeón de peso mediano decidió retirarse del ring.