Arsenal vs. West Ham EN VIVO ONLINE vía DirecTV por fecha 22 de Premier League

Arsenal vs. West Ham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 22 de la Premier League en el Estadio Olímpico de Londres, este sábado 12 de enero, desde las 7:30 a.m. (hora peruana) y 12:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Arsenal y West Ham buscarán empezar con el pie derecho el reinicio de la actividad en la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que abrirá la acción en la jornada de la Premier League.

Arsenal vs. West Ham: horarios del partido



Ecuador - 7:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

México - 6:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

Paraguay - 8:30 a.m.

España - 1:00 p.m.



Una goleada ante Fulham, por la liga, y una victoria sobre Blackpool, que lo puso en cuarta ronda de la FA Cup, fueron los resultados de las primeras presentaciones de Arsenal en lo que va del año. Los 'Gunners' querrán hacer de West Ham su nueva víctima.

Con 41 puntos, Arsenal se ubica en la quinta posición del certamen y aspira por alcanzar un cupo para la próxima edición de la Champions League. El elenco dirigido por Unai Emery está a 13 unidades del líder Liverpool.

"Generalmente son equipos muy ofensivos. Por lo general, juegan partidos tácticamente con un equilibrio, pero sobre todo con jugadores técnicos y ofensivos. Sé que el sábado será un partido difícil porque debemos imponer nuestras ideas", indicó Emery sobre su rival de turno.

West Ham registra un empate liguero y un triunfo sobre Birmingham City en la FA Cup, que lo motiva para derrotar a Arsenal. Los 'Hammers', que no contará con el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por lesión, ocupan la décima casilla, con 28 puntos.

Arsenal vs. West Ham: probables alineaciones

West Ham : Lukasz Fabianski, Pablo Zabaleta, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Robert Snodgrass, Mark Noble, Declan Rice, Felipe Anderson, Andrew Carroll y Marko Arnautovic.

Arsenal: Bernd Leno, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Laurent Koscielny, Ainsley Maitland-Niles, Lucas Torreira, Granit Xhaka, Sead Kolasinac, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette y Alex Iwobi.