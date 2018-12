Arsenal vs. Huddersfield EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Arsenal vs. Huddersfield por la fecha 16 de la Premier League en el Emirates Stadium este sábado desde las 15:00 horas (10:00 a.m. hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En medio de la polémica por el video en el que se ve a algunos jugadores consumiendo gas de la risa, los Gunners van en busca de un triunfo que les permita meterse en zona de Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

El plantel de Arsenal está envuelto en un escándalo por el video donde se les ve a varios jugadores consumiendo óxido nitroso, una droga conocida como gas de la risa, y que ha despertado la atención de los dirigentes del club londinense. Pero en medio de todo este lío, los de Unai Emery deben cuidar el largo invicto que llevan para meterse en zona de Champions League.

El objetivo de los Gunners para esta temporada es pelear el título de la Premier League y esta fecha puede ser vital por el duro encuentro que tendrá el líder Manchester City contra Chelsea. Una derrota de los citizens y un triunfo de Arsenal los acerca peligrosamente al liderato, antes de que culmine la primera rueda de la Premier League.

Huddersfield, en tanto, no pudo mantener la racha que lo sacó de la zona de descenso y otra vez se ha complicado. Luego de sumar siete puntos de nueve posibles, el rival de Arsenal este sábado, sufrió dos derrotas consecutivas que lo hicieron pisar tierra y replantear su objetivo de cara a su visita al Emirates Stadium.

Arsenal vs. Huddersfield: probables alineaciones



Arsenal : Leno; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Kolasinac; Xhaka, Torreira; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette



Huddersfield: Lossl; Zanka, Schindler, Kongolo; Hadergjonaj, Williams, Hogg, Mooy, Durm; Pritchard, Depoitre