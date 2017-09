Arsenal vs. BATE Borisov(EN VIVO y EN DIRECTO 2:05 / FOX SPORTS 2) se enfrentan por la fecha 2 del grupo H de la Europa League. Este partido no contará con la presencia de Alexis Sanchez, quien no viajó con el equipo para este encuentro.

El equipo londinense busca su segundo triunfo ya que en la primera fecha derroto al Colonia por 3-1 y son los favoritos a ganar el Grupo H. Por su parte, el equipo bielorruso comenzó su participación en el certamen con un empate 1-1 frente a Estrella Roja.

Posibles alineaciones: Arsenal vs. BATE Borisov



Arsenal: Ospina; Mustafi, Mertesacker, Holding; Nelson, Willock, Elneny, Wilshere, Maitland-Niles; Walcott, Giroud

BATE Borisov: Scherbitski; Rios, Gaiduchik, Milunovic, Polyakov; A.Volodko, Dragun; Gordeichuk, Ivanic, Stasevich; Rodionov.