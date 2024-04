La consagrada atleta nacional, Kimberly García, obtuvo la medalla de oro al imponerse este sábado, en la marcha de 20 kilómetros en el circuito de Podebrady Walking 2024, en República Checa.

García León encabezó de punta a punta la competencia estableciendo 1:27:08 al llegar a la meta, fijando un nuevo récord en el circuito.

La marca es considerada el mejor tiempo de la atleta huancaína en lo que va del año y el tercero mejor registrado en su trayectoria deportiva.

“Estoy muy contenta de haber logrado el primer lugar. Es la primera vez que vengo a Podebrady, me gustó bastante la ruta, el clima estuvo un poco caliente, me parece que los años anteriores era más frío, pensé que sería igual, pero me sentí muy bien en la prueba”, señaló tras finalizar la competencia.

A su arribo a la meta, le siguieron dos competidoras de talla mundial como la ecuatoriana Glenda Morrejón, quien obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 1:27:21, y la italiana Antonella Palmisano 1:27:27.

Cabe resaltar que, en marzo pasado, durante el certamen del 43nd Dudinská 50 realizado en Eslovaquia, Kimberly García abandonó la competencia en la primera parte del recorrido. Esta vez se cobró la revancha en República Checa.

Con 30 años de edad y dos Juegos Olímpicos en su trayectoria deportiva (Río 2016 y Tokio 2021), Kimberly García se prepara para los Juegos en París 2024 que se realizará en julio próximo.

Es la gran carta del deporte peruano habida cuenta los resultados obtenidos en recientes competiciones del circuito atlético.

“Vamos muy bien, el objetivo es los Juegos Olímpicos y vamos con todo. Estas competencias son preparatorias para llegar muy bien a París”, puntualizó.





Sabía que

Kimberly García logró dos títulos mundiales en 2022, en 20 y 35 kilómetros.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO