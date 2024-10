Arquero titular de Los Chankas se retiró y no tapará ante Universitario en la última fecha

En medio de todas las polémicas por el candente final del Torneo Clausura, una más: Daniel Ferreyra, arquero titular de Los Chankas, decidió retirarse del fútbol profesional y no estar ante Universitario.

Esta controvertida decisión ha causado revuelo no solo en el 'Chankasaray', como también es llamado el club andahuaylino, sino también dentro del resto de equipos y entre los hinchas del fútbol peruano.

“Ya tomé la decisión de retirarme. No sé si atajaré (contra la 'U'), creo que no, así que me retiraré alentando a los chicos (el resto del equipo)", confesó el arquero argentino en entrevista con Radio Ovación.

Para descartar rumores, el '30' explicó que "vengo arrastrando una lesión tras el partido contra Sport Huancayo (fecha 12): tenía que operarme (menisco), pero decidí no hacerlo para estar con el grupo".

Cabe recordar que el experimentado de 42 años, efectivamente, no juega desde el duelo ante el 'rojo matador'; es decir, se perdió los últimos cuatro partidos del Torneo Clausura. Ante la 'U' iba a ser el quinto.

En su lugar, como lo viene haciendo, Michael Sotillo (de 40 años) se parará bajo los tres palos de Los Chankas y será el portero titular contra Universitario de Deportes por la última fecha del campeonato.

