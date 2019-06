Argentina vs. Venezuela: conoce AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO el duelo por la Copa América 2019

Imperdible. Argentina y Venezuela medirán fuerzas en el estadio Maracaná este viernes 28 de junio por los cuartos de final de la Copa América 2019. El encuentro entre ambas selecciones fue programado para las 14:00 horas en Perú con transmisión vía América TV y América TVGO; mientras que en el país de la ‘Albiceleste’ arrancará a las 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play. DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes también son buenas opciones.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará un nuevo desafío en el certamen continental luego de vencer por 2-0 a Qatar en el cierre del Grupo B, resultado que le sirvió para conseguir su pase a esta instancia como segundos de la zona con cuatro puntos, debido a que antes de dicho compromiso, perdió en el debut ante Colombia (2-0) y empató con Paraguay (1-1) en la segunda jornada.

Si bien Argentina no ha lucido un fútbol vistoso en lo que va de la Copa América 2019, ha encontrado en Lautaro Martínez a un buen intérprete de Lionel Messi y complemento ideal para el ‘Kun’ Agüero.

Precisamente, el delantero del Inter de Milán, con 21 años, marcó ante los anfitriones del Mundial 2022 para iniciar el camino hacia el triunfo de su selección.

(AFP) Argentina venció 2-0 a Qatar en la tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2019. (AFP) AFP

"A cualquier equipo del mundo le genera algo cuando ve que enfrente están Messi-Agüero-Lautaro Martínez. A partir de ellos tenemos que armar el equilibrio", aseguró, según apunta la agencia AFP, un satisfecho Lionel Scaloni, a quien, por ahora, ese trío le salva su permanencia en el banquillo.

Sin embargo, más allá de eso, Argentina es consciente que su próximo rival, Venezuela, no será nada fácil de vencer, pues logró clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019 como segunda del Grupo A con cinco puntos, tras lograr empates con Perú y Brasil (ambos por 0-0), y vencer 3-1 a Bolivia en la última fecha.

Por si fuera poco, el último enfrentamiento entre ambas escuadras fue en marzo de este año, en un amistoso disputado en Madrid, que acabó con una victoria de 3-1 a favor de la ‘Vinotinto’, un resultado que aguó el regreso de Lionel Messi a su selección tras unos partidos de ausencia.

"Venezuela es un equipo duro. Lo enfrentamos hace poco, vamos a trabajar el partido con todo para contrarrestar su juego", señaló Lautaro Martínez, de acuerdo a la citada fuente.



(AFP) Venezuela ganó 3-1 a Bolivia en la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Argentina vs. Venezuela: alineaciones posibles

Argentina : F. Armani, N. Tagliafico, N. Otamendi, J. Foyth, R. Saravia, G. Lo Celso, L. Paredes, R. De Paul, S. Agüero, L. Martínez y L. Messi.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: W. Fariñez, R. Rosales, L. D. P. Mago, J. Chancellor, R. Hernández, J. Moreno, D. Machís, T. Rincón, Juanpi, J. Savarino y S. Rondón.

DT: Rafael Dudamel.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports