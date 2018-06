Argentina vs. Islandia: La curiosa forma que tuvo Willy Caballero de cantar el himno [VIDEO] 

El partido entre Argentina vs Islandia se juega esta mañana en el Spartak Stadium y un hecho llamó la atención antes del inicio del partido. Mientras todos entonaban el himno albiceleste, el portero Willy Caballero , miraba a otro lado.

La transmisión oficial de la FIFA captó el extraño momento. Uno a uno los jugadores argentinos aparecieron entonando el himno, pero el portero Caballero lo hace mirando hacia las tribunas.

Incluso le da la espalda a Lionel Messi . Aunque parezca extraño, este movimiento tendría una explicación, la cual la contó el mismo arquero hace algunas semanas.

"Se lo noté a Fabricio Coloccini, en el Mundial juvenil que ganamos en 2001. Me gusta mirar la bandera cuando canto el himno. En la cancha de Boca me quedé buscándola antes del partido contra Haití, pero no estaba. Me parece un gesto que dice mucho", explicó el portero del Chelsea.

Argentina enfrenta a Islandia por el primer partido del Grupo D que completan Nigeria vs. Croacia .