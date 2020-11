Argentina se enfrentó este martes a Paraguay y se ganaron su pase a la final de la Copa América 2015. Los albicelestes, obligados a no morir en el intento, como ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, buscarán acabar con los 22 años de sequía de títulos al disputar la final contra Chile.

PRIMER TIEMPO

El marcador lo abre Argentina tras cobrar un tiro libre y tomar la delantera en el marcador con un gol de Marcos Rojo, habilitado por Lionel Messi:

Posteriormente llegó el golazo de Javier Pastore, también habilitado por Lionel Messi, que pone en mejor ventaja a Argentina para disputar la final ante Chile:

Pero Lucas Barrios le devuelve la esperanza a Paraguay con un gol en el minuto 43 que desestabiliza la confianza de la selección de Argentina:

SEGUNDO TIEMPO

En el minuto 47 del segundo tiempo, Argentina vuelve a mostrar su superioridad ante Paraguay con gol de Angel DiMaría:

Inspirado, DiMaría vuelve a anotar y lo confirma: Argentina está goleando a Paraguay.

Sergio 'el Kun' Agüero demuestra por qué Argentina tiene más peso que Paraguay sobre la cancha con el quinto tanto para su selección:

Y en menos de 4 minutos, con habilitación de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín encaja el balón en el arco de Paraguay. La ventaja de Argentina ya es obvia:

[ACTUALIZACIÓN 3:45 PM.]El Argentina vs. Paraguay de este martes en la Copa América 2015 será el partido número de 23 entre ambas elecciones en el torneo. Los albicelestes vencieron 18 veces y Paraguay nunca ganó, por lo que debió contentarse con 5 empates.

Aquí un resumen con todos los precedentes del Argentiva vs. Paraguay a cargo de @2010MisterChip en Twitter:

Según la cuenta de Twitter de la selección de Argentina, la albiceleste es el equipo semifinalista que menos goles recibió, es la única con más de 2,000 pases efectivos y Lionel Messi es el jugador que más veces pateó al arco (18).

[ACTUALIZACIÓN 10 AM.]Aquí les presentamos las posibles alineaciones del Argentina vs. Paraguay, que disputará a partir de las 6:30 pm. en el estadio Ester Roa de Concepción, que podrás ver en la señal de América TV. El árbitro será el polémico Sandro Ricci de Brasil.

Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Javier Pastore; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. DT: Gerardo Martino.

Paraguay: Justo Villar; Bruno Valdez, Marcos Cáceres, Paulo da Silva, Iván Piris; Eduardo Aranda, Víctor Cáceres, Édgar Benítez y Derlis González; Nelson Haedo y Roque Santa Cruz. DT: Ramón Díaz.

Los DT de Argentina y Paraguay, Gerardo Martino y Ramón Díaz, se cruzaron anoche en el estadio de Concepción. Dicen que este encuentro entre 'paisanos' fue amable.

Justo Villar, arquero de Paraguay, cumple este martes 38 años y sus compañeros de la selección lo agasajaron así:

[NOTA ORIGINAL]Se vuelven a ver las caras. A poner cara seria, aspirar al triunfo y anhelar la gloria. La Argentina que hace 17 días le ganaba tranquila 2-0 a Paraguay.

El Paraguay que hace 17 días logró igualar a dos aquel partido. Los 'ches' son favoritos, pero los paraguayos desean dar el segundo golpe del torneo luego de eliminar a Brasil por penales en cuartos.

Con 14 títulos en su haber, Argentina busca sumar otra Copa América luego de 22 años y, para ello, tiene al mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

La 'Pulga' volverá a estar acompañada por Di María y el 'Kun' Agüero, en tanto que Javier Pastore fue confirmado en el mediocampo. La última vez que Argentina se midió ante Paraguay, previo a Chile, fue en la Copa de Venezuela 2007, cuando se impuso 1-0 con gol de Javier Mascherano.

"Sabemos que Paraguay es un oponente complicado, vive un gran presente tras eliminar a Brasil y ya nos empató un partido hace poco. Hay que cuidarse", señaló el portero argentino Sergio Romero. Sin embargo, todas las estadísticas favorecen a los gauchos, que lograron 47 victorias en 90 partidos ante los guaraníes, con 14 derrotas y 29 empates.

"No me es grato jugar contra Paraguay, hubiera preferido no hacerlo. Pero vamos a plantearlo tácticamente", dijo Gerardo Martino, estratega argentino y antes DT de los paraguayos.

GUERREROS PARAGUASMotivados por haber eliminado al 'Scratch' y haber recibido dos camionetas como premio por parte de Ramón Díaz, los paraguayos apuntan a no especular.

"Somos 11 guerreros que no vamos a bajar los brazos. Muchos nos tomaban como un equipo fácil, pero estamos mentalizados para el partido de mañana (hoy)", dijo el volante Edgar Benítez.

El DT Ramón Díaz sintetizó el duelo ante sus compatriotas. "No hay que meterse tan atrás, hay que salir a jugar e intentar. Eso es lo que nos dejó como enseñanza el primer partido", señaló. Paraguay espera alcanzar su segunda final consecutiva de Copa América. ¿Podrá?