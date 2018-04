Las escuelas de clubes de fútbol de Argentina , cantera de jugadores y destino soñado de miles de chicos y sus familias, están sacudidas por un escándalo de redes de prostitución de menores.

Hace dos semanas, de acuerdo a lo consignado por la agencia AFP, directivos del club Independiente de Avellaneda hicieron la primera denuncia ante la justicia, luego de que uno de los jóvenes le contara sobre los abusos al psicólogo del equipo.

Según las investigaciones preliminares, adolescentes que se alojan en la pensión de Independiente (periferia sur de Buenos Aires ) eran inducidos a prostituirse a cambio de dinero, zapatillas de fútbol e, incluso, ropa interior. Por ese caso hay hasta ahora seis personas detenidas, entre ellas un árbitro.

A esto se suma una denuncia presentada el lunes ante la policía por una asociación que apoya a las víctimas de violación por casos también de prostitución de menores que habrían ocurrido entre 2004 y 2011 en el albergue de jóvenes del club River Plate , en el exclusivo barrio de Núñez, en Buenos Aires.

La denuncia se basó en información aportada por una médica cirujana que trabajó en el club millonario y se volvió a "conmover cuando vio lo que sucedía en Independiente", según María Elena Leuzzi, directora de la Asociación de Víctimas de Violación (Avivi).

"Hay cosas muy fuertes que no se pueden decir porque estamos hablando de menores en aquel momento, quizás hoy ya son adultos, quizás estén trabajando en otro lugar, quizás no pertenezcan más al club. Pero no creemos que haya sido solamente (el caso de) dos menores y que pedófilos solo agarraron a esos dos niños y (luego) dejaron de hacerlo", declaró Leuzzi.

Según esa organización, además, al menos dos chicas del equipo de voley de River fueron abusadas por un médico del plantel. A primera hora de la tarde, la policía inspeccionó las instalaciones del club. La médica y un psicólogo de la institución deben dar su testimonio el miércoles ante la fiscalía.