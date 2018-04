Antoine Griezmann , atacante del Atlético de Madrid , descartó tener un acuerdo cerrado con el club Barcelona para continuar en LaLiga .

"No sé de dónde vienen esas informaciones, pero yo no sé nada y por lo tanto de momento no hay nada, son falsas", señaló el actual referente 'colchonero' en diálogo con el programa 'Téléfoot' de la cadena TF1.

Pese a los rumores que indican su inminente llegada a Cataluña, el artillero francés aseguró que su intención es definir su continuidad en la capital española o su salida tras la participación de 'Les Bleus' en Rusia 2018 .

Vea: Griezmann celebra con el ‘Take The L’ del Fortnite [VIDEO]

Cabe resaltar que, con la presencia de Antoine Griezmann, Atlético afrontará este domingo el clásico madrileño ante Real Madrid.