Antoine Griezmann: "No es momento de hablar de mi futuro"

Antoine Griezmann fue clave para que el Atlético de Madrid obtenga el título de la Europa League frente al Olympique de Marsella . El atacante francés anotó dos goles y fue elegido como el mejor jugador de la final del certamen europeo.

Si bien en los últimos días la prensa internacional especuló con su presunta llegada al Barcelona , el propio delantero, al ser consultado sobre ello, sostuvo que no es momento de hablar de esos temas, pues el nuevo título se debe celebrar.

"No es momento de hablar de mi futuro. Hay que disfrutar, yo personalmente de mi partido, de haber ganado un título y de celebrarlo con la afición. Era un sueño para mí ganar un título con el 'Atleti', con el 'Cholo' y con mis compañeros que me llevo muy bien y ahí estamos", señaló, según consigna la agencia EFE.

Griezmann recordó que tuvo anteriormente la oportunidad de ser campeón de la Champions League ; sin embargo, no lo logró y por eso se esforzó para conseguir esta temporada la Europa League .

"Tuvimos una oportunidad de Champions y no pudo ser y esta me he dicho a mí mismo que era mi título y así es", sostuvo.

El internacional con la selección de Francia también agradeció a Diego Simeone pues considera que él logró explotar su potencial como futbolista profesional.

"El 'Cholo' me enseñó mucho. Me ha hecho mejor jugador, me ha hecho estar en el top 3 del mundo y ojalá pueda seguir así, mejorando en cada año y en cada partido y ganar todavía más trofeos. Le debo mucho al 'Cholo', pero también a los compañeros que tengo en el vestuario", sentenció.

VIDEO | Todo lo que debes saber de Rusia 2018