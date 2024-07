Perdía la ‘U’ por dos goles a uno. En la última jugada del partido, Chumpitaz le metió un pase de media cancha a Casaretto. La bajó con el pecho y se la puso a un extremo donde no llegaría Román Villanueva, el arquero de Alianza Lima. La mitad más uno de aquel Estadio Nacional de septiembre de 1969 lanzó el grito de celebración y entre ellos, el pequeño Antenor de 7 años saltó contagiado por la emoción. En ese instante, en ese grito, en ese salto, se volvía hincha crema.

Han pasado 55 años de aquel episodio y Antenor Guerra-García ahora escribe la historia del equipo merengue en su centenario. Lo hace a través de Universitario. El más campeón, monumental libro que acaba de salir de imprenta y estará desde este viernes en el stand de Perú21 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima, en el Parque Próceres de la Independencia, Jesús María. En más de 500 páginas a full color, a lo largo de 10 capítulos y con fotografías históricas, narra la historia del club crema desde su fundación hasta el triunfo del Apertura 2024.

Volvió al Estadio. Esta vez al Lolo Fernández, en Breña. Universitario jugaba contra Boys. Su padre divisó a lo lejos al gran ‘Lolo’ en sus 50 y pico años, estaba abordando su impecable Chevrolet Impala del 58. “Les voy a presentar al máximo ídolo de Universitario”, anunció. “‘Lolo’, le presento a mis hijos, lo quieren saludar”. El pequeño Antenor le dio la mano y el cañonero respondió el saludo con amabilidad.

En 2019 me comentaste que querías publicar una suerte de diccionario sobre la ‘U’. ¿Acaso ese proyecto se convirtió en ‘El más campeón’?

(Sonríe). Es otro libro que saldrá antes de fin de año, tiene más de mil futbolistas. Pero ahora he sacado El más campeón porque es el año jubilar de la ‘U’, y no solo ha salido mi libro sino una veintena de muy buenos libros y de temas diferentes.

‘El más campeón’ es tu octavo libro sobre fútbol. ¿Es tu obra cumbre?

Es mi libro cumbre, es el equipo de toda mi vida. Es una investigación de largo aliento. Arranqué en la pandemia de 2020, en abril, y lo he terminado en junio, una vez que la ‘U’ salió campeón del Apertura, para que esté lo más actualizado posible. La ‘U’ es el club de mi familia, de mi padre, mis hermanos, salvo Nano que era del Defensor Lima, el más ‘contreras’ (risas); Nano desde chiquito tenía el bicho de emprendedores y recuerda que en Defensor Lima estaba Lucho Banchero Rossi, industrial metido en pesca…, me imagino que le habrá fascinado su historia y Nano es hincha de Defensor Lima cuando lo agarra Banchero, estamos hablando del 70, 71… Pero Nano nunca fue al Estadio (risas).

La historia de la 'U' en más de 500 páginas.

Tu hinchaje por la ‘U’ viene de familia.

Mi padre era hincha de la ‘U’, mi tío Antenor es hincha de Alianza, mi tío Nano del Municipal y mi tío Pancho del Sport Boys. Mi papá era médico, una persona de ciencia e investigación, pero era muy futbolero.

Me dices que tu padre llegó a ver a ‘Lolo’.

Lo vio en la despedida del ‘Lolo’, cuando la ‘U’ le ganó 4 a 2 a Alianza en el Estadio Nacional y ‘Lolo’ metió tres goles. Mi padre estuvo en el Estadio Nacional, fue testigo de esa hazaña: imagínate con 42 años meterle tres goles a tu rival de siempre y retirarte en hombros. Y está en el libro.

En el libro también se registra el momento que la ‘U’ llegó a la final de la Copa Libertadores. Y ustedes, además, deben haber sido testigos de ese episodio.

Sí, yo estuve en el partido contra Independiente, que empatamos cero a cero. Eso fue el año 72. Había mucha confianza, eran 33 jugadores, tres por puesto, y hasta el segundo suplente le peleaba el puesto al primero. Universitario había sido una base importante de la selección que llegó al mundial del 70. Habíamos eliminado a Nacional de Montevideo, el campeón vigente de la Copa Libertadores. Pero la ‘U’ venía de jugar sin cinco titulares indiscutibles que estaban con la selección en una gira. Cuando llega la final, la duda del entrenador Roberto Scarone era si jugar con los que venían jugando o con esos cinco titulares; finalmente, incorporó a los cinco titulares y se empató en Lima…

Escritor e hincha.

Me tocó disfrutar la generación del 91 al 2000. Capítulo al que llamas “Tiempo de abundancia”. La ‘U’ fue bicampeón, tricampeón y en ese espacio de tiempo Cristal también fue tricampeón y llegó a la final de la Libertadores. Pero toda esa generación no llegó a un mundial. ¿Qué pasó?

Cuando la ‘U’ juega la final de la Copa Libertadores, salvo Ballesteros y Techera, todos eran peruanos. En esta gran generación crema y de Cristal hubo muy buenos jugadores extranjeros. Asteggiano, Letelier, ‘Ratón’ Silva, Nunes, Grondona, Cantoro, Esidio, Garay, Bonnet. Ahora, de hecho son generaciones buenas de la ‘U’, estaban Roberto Martínez, ‘Chemo’, ‘Puchungo’.

¿Qué aporta la ‘U’ en 100 años de historia?

Tiene una historia muy rica, nace en las aulas de San Marcos, de los pocos clubes a nivel internacional que es fundado por los propios alumnos, de Derecho, Medicina, Ingeniería, Letras. La universidad es el claustro abierto al debate, a la democracia, al libre pensamiento y esa es la historia de la ‘U’. La ‘U’ ha dejado mucha gloria, muchos jugadores extraordinarios, gente buena, gente comprometida.

¿Por qué te aventuras a hacer estos libros, que son como enciclopedias? Y los produces tú mismo, sin una editorial detrás.

Es mi pasión. Es algo que siempre quise hacer, quiero darle un marco de lujo a nuestro alicaído fútbol, porque hablo de la historia de nuestro fútbol. Lo que quiero es historiar nuestro fútbol y que el aficionado conozca nuestra historia.

AUTOFICHA:

-“Soy Antenor Alfredo Guerra-García Campos, tengo 62 años. Nací en Lima, en Miraflores, un 11 de marzo de 1962. Estudié en la Recoleta, primaria y secundaria, y estudié en la Universidad de Lima Ciencias de la Comunicación, me especialicé en Periodismo”.

-“Mi hijo mayor sí ha jugado fútbol, incluso en juveniles de la ‘U’ y en Melgar en la reserva, es comunicador de la U. de Lima y actualmente juega en la liga de Cañete, todos los veranos se lo jalan y lo contratan los equipos que van avanzando en la Copa Perú”.

-“Se viene el diccionario de la ‘U’. Siempre estoy volando en proyectos, me gusta lo enciclopédico. Me gusta mucho enseñar. Me gustaría viajar por todo el país y hablar de la historia de nuestro fútbol. Es más, ahorita enseño un curso en el Instituto Riva Agüero de la Católica, que es ‘Historia del fútbol peruano’”.





