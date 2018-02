Ángel Di María asegura que no tendría ningún problema en jugar en Barcelona El futbolista argentino sostiene que su pasado en el Real Madrid no le impediría vestir la camiseta 'azulgrana', pues desde hace mucho tiempo no es jugador 'merengue'.

