Andy Murray: ¿cuál es la lesión del escocés que lo motiva al retiro del tenis?

"Es posible que el Abierto de Australia sea mi último torneo". Con esa rotunda frase y entre lágrimas, Andy Murray anunció que se retirará del tenis profesional en la presente temporada, debido a los intensos dolores que sufre en su cadera.

Andy Murray rompió en llanto en conferencia de prensa en Melbourne, donde se disputará el primer Grand Slam del año. El escocés le pondrá punto final a su exitosa carrera en la que alguna vez fue número uno del mundo.

De acuerdo al diario La Nación de Argentina, Andy Murray sufre un dolor insoportable en la cadera, que no solo lo limita a jugar con tranquilidad, sino que le impide entrenar con normalidad. Incluso, el tenista evalúa una segunda operación para mejorar su situación en los próximos años.



"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", indicó Andy Murray. El deportista fijó Wimbledon como su último torneo, aunque no es nada seguro.

"Donde me gustaría poner fin a la competición es en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo", reconoció Andy Murray.



"Llevo luchando mucho tiempo. No estoy seguro de que pueda jugar con dolor durante otros cuatro o cinco meses", dijo Andy Murray. "Hice prácticamente todo lo que pude para intentar que mi cadera mejore y no sirvió de mucho", añadió el tenista de 31 años.