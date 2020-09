A propósito de los 10 años que se cumplen este lunes del fallido gol de Andrés Mendoza ante la selección de Ecuador, durante las eliminatorias para el mundial Alemania 2006, elaboramos esta lista con otros 9 ‘bloopers’ de otros futbolistas peruanos que son también conocidos por sus errores.

ANDRÉS MENDOZA La carrera de Andrés Mendoza quedó marcada para siempre con el gol que falló ante Ecuador, por las Eliminatorias a Alemania 2006. El 'Cóndor' ingresó a la cancha y faltando unos minutos para concluir el encuentro, se vio frente al arco rival y por asegurar la jugada, le quiso pegar a la pelota con su pierna más hábil, la izquierda, pero lamentablemente la pelota le quedó alta y no pudo conectar. Curiosamente, esta jugada cumple 10 años y el recuerdo aún está fresco para muchos hinchas.

WILMER AGUIRREEl 'Zorrito' Aguirre también cuenta con algunos 'bloopers'. En lo que va de su carrera, el ex delantero de Alianza Lima se ha fallado varios goles que le han costado distintas críticas.

JUAN 'CHIQUITO' FLORES 'Chiquito' Flores tiene una amplia experiencia como arquero. Sin embargo, este título no le ha servido mucho para borrar los grandes errores que también ha tenido en su carrera. Uno de los más recordados sucedió en 2013, cuando intentó burlar a Irven Ávila. Lo que el guardameta no tomó en cuenta es que el 'Cholito' fue más vivo, le robó la pelota y convirtió un gol infantil. Este error de Flores dio la vuelta al mundo. Incluso ingresó al famoso conteo de ESPN, el 'Not Top Ten', lista que selecciona las peores jugadas del mundo.

JOEL PINTO Joel Pinto también es un arquero experimentado y con un rendimiento regular. A pesar de eso, tampoco se pudo escapar de cometer un error, como el que le sucedió en 2014. El arquero intentó rechazar, pero la pelota se le escurrió por abajo. Para suerte suya, no fue gol.

LUIS 'CUTO' GUADALUPE El 'Cuto' no solo registra goles en su carrera, también tiene varios autogoles. Guadalupe ha marcado, hasta el momento, un total de 5 tantos en contra, récord en la historia del Descentralizado, que lo ubican dentro de los jugadores nacionales con más anotaciones en su propio arco.

RENZO REAÑOS Las habilidades defensivas de Renzo Reaños le valieron para ser convocado a la selección Sub20, en 2005. Con los años mantuvo regularidad, pero los nervios también le pasaron factura. Por ejemplo, hasta el día de hoy se recuerda el famoso gol en contra que convirtió cuando jugaba por Unión Comercio en 2013. Reaños intentó despejar la pelota pero, lamentablemente, el tiro se desvió con dirección al arco.

SIDNEY FAIFFERUno de los errores más infantiles que se han visto en lo últimos años lo protagonizaron Sidney Faiffer, Piero Alva y Juan Flores. 'Chiquito' simuló una lesión y dejó la pelota rodando en el campo. Este descuido fue aprovechado por el delantero, Piero Alva, quien le pegó a la pelota sin preocuparse en ningún momento del 'fair play'. Sin embargo, Faiffer también tuvo responsabilidad en la jugada, ya que no despejó la pelota a tiempo.

KLEYR VIEIRA El brasileño, Kleyr Vieira, llegó a Sport Huacanyo en 2013 y desde esa fecha se ha vuelto uno de los jugadores más importantes de ese equipo. Sin embargo, también fue protagonista de una jugada infantil, pero a diferencia de sus colegas, si pudo sacar provecho de la misma. Vieira recibió un centro, cabeceó y el tiro chocó al palo. Luego, le pegó y volvió a chocar en el palo. A la tercera encontró el balón flotando, se zambulló con una chalaca que finalmente, acabó en gol. Hay que agregar que la defensa rival tampoco hizo el esfuerzo necesario para evitar la jugada.

DIEGO PENNY Diego Penny es arquero de selección, pero también ha tenido algunos pasajes para el olvido. Por ejemplo, en 2013 no pudo controlar un disparo que se le escurrió por las manos. El arquero 'rimense' tuvo varias críticas por esta desafortunada jugada.

ÁNGEL AZURÍN El portero Ángel Azurín también tuvo varios errores que le costaron goles absurdos. Azurín también fue traicionado por sus nervios y eso se puede observar en las malas salidas que tuvo para rechazar el balón.