Entre lágrimas y en conferencia de prensa, Andrés Iniesta se despidió del Barcelona y anunció su partida a fin de temporada. El mediocampista aseguró que ha llegado el momento de dejar el cuadro catalán.

"Mi momento. Cumplo ahora 34 años. Me he exprimido, me he dejado el alma y creo que llega el momento. Me conozco, sé cómo estoy y entiendo que de aquí en adelante, por motivos de ley de la vida, todo me iba a costar algo más. Le he dado todo al club y nunca me sentiría feliz si siento que no le doy lo mejor, como he hecho hasta ahora. Es normal y la ley de la vida", señaló el futbolista.

Notablemente afectado por la despedida, el veterano futbolista recordó su primer día en el conjunto culé.

"Fue emotivo, pero también terrible cuando me quede solo aquí. Fue duro, como ya he dicho. Con 12 años no es fácil separarte de tu familia, pero ha merecido la pena, evidentemente. Cuando uno quiere algo, no puede estar exento de sacrificio. Eso es lo más gratificante", precisó Iniesta.

Al ser consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Andrés dijo lo siguiente:

"Es fácil. Como un gran futbolista y como una gran persona. Al final, el fútbol pasa y lo que nos queda a todos son las personas. El trato que has tenido con la gente, los compañeros, el día a día... Eso es lo que quedará. Cada uno tendrá una opinión de mí, pero ese es mi deseo y lo que he intentado. Ser un gran deportista y una gran persona en todos los sentidos. He intentado representar a este club de la mejor manera posible. Lo he intentado y espero haberlo conseguido".