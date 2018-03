Andrés Iniesta: 'No iría a ningún club que compita con el Barcelona'

Andrés Iniesta es actual jugador del Barcelona ; sin embargo, su futuro en el club todavía es incierto pues el jugador señaló fechas atrás que tomaría la decisión de quedarse o no.

El ‘Cerebro’, que se encuentra concentrado con la selección de España porque el día viernes chocará ante Alemania en un amistoso internacional, se dio el tiempo de atender a El Larguero de la Cadena Ser y habló sobre la situación que tiene con la escuadra ‘azulgrana’.

"Por mi cabeza pasan muchas cosas, algunas con más fuerza que otras. Quedan unas semanas donde la decisión de seguir o no está ahí, es una de las decisiones más importantes de mi carrera. Te hace dudar todo y nada a la vez. Me hace dudar que estoy en el club de mi vida y el cariño de la gente", señaló el experimentado volante.

La edad es un factor que tome en cuenta Iniesta, pues considera que en estos momentos de su vida se abren “otras puertas” que lo ilusionan.

"Entiendo que voy teniendo una edad y las cosas cambian y se abren otras puertas que son muy ilusionantes en muchos sentidos. No será una cuestión de amor o no, será una cuestión de yo sentir lo que creo que tengo que hacer”, aseveró.

Pese a todo lo que aún le falta decidir, el campeón del mundo con España en 2010 tiene claro que no iría a un club que pueda competir contra el Barcelona.

"No iría a ningún sitio que compitiese contra mi club. Todos los escenarios que no sean competir contra el Barcelona son posibles. Se está dando por hecho que sólo hay un escenario, pero a día de hoy no hay ninguna situación tomada”, aseguró.