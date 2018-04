Iván Alejo, mediocampista español del Éibar, utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con Andrés Guardado , futbolista mexicano del Real Betis, a quien se enfrentó el pasado sábado por LaLiga.

A pesar que los albiverdes ganaron el encuentro, Alejo fue quien se llevó toda la atención, pues fue duramente criticado tras la difusión de un video donde se le aprecia insultando al 'Principito'.

A través de su cuenta personal de Twitter, el volante pidió perdón por haber llamado "sudaca" (término peyorativo para referirse a los latinoamericanos, en especial a los sudamericanos) a Guardado.

“Después de lo ocurrido ayer, me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del fútbol y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir”, escribió Alejo en su último tuit.

La expresión usada por el español fue duramente criticada por una gran cantidad de cibernautas, quienes no dudaron en reprochar su actitud.