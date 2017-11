Pocos logran dejar huella en la historia del fútbol. La magia de los pies de Andrea Pirlo lo llevaron a la élite del balompié mundial. El astro italiano es considerado uno de los mejores ejecutores de tiros libres de todos los tiempos.

El fin de una carrera de ensueño llegó el día de ayer para el 'Maestro'. Pirlo disputó su último encuentro en su club de la liga de Estados Unidos New York City , equipo que comparte con el peruano Alexander Callens.

Al mediocampista oriundo de Brescia solo le faltó una Eurocopa en su palmarés. Ganó una Copa del Mundo, dos Champions League (AC Milan), la Copa Mundial de Clubes (AC Milan) y 6 títulos en la Serie A —liga de Italia— (AC Milan y Juventus).

Andrea Pirlo dejó un sentido mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la que agradece a todos los que lo apoyaron para ser el futbolista que fue.

"Último partido en la MLS. A medida que mi tiempo en NYFC llega a su fin, me gustaría decir algunas palabras. Quiero agradecer a todos por la amabilidad y el apoyo que me han demostrado en esta increíble ciudad. Gracias a los patrocinadores increíbles, gracias a los entrenadores y a todos los que trabajan detrás, gracias a mis compañeros de equipo. Mi aventura en Nueva York no solo llega a su fin, sino también mi viaje como jugador de fútbol, ​​por eso me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a mi familia y a mis hijos el apoyo y el amor que siempre me brindan, a todos los equipos que tuve el honor de jugar, todos los compañeros de equipo con los que me he sentido complacido, todas las personas que hicieron que mi carrera fuera tan increíble y, por último, pero no menos importante, a todos los fanáticos de todo el mundo que siempre me mostraron su apoyo. Estarán siempre de mi lado y en mi corazón", escribió.

El máximo ente del fútbol (FIFA) reconoció la trayectoria del crack.