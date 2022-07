Ricardo Gareca se despidió de la ‘Blanquirroja’ el último martes luego de siete años de proceso en la dirección técnica. Aunque, durante la conferencia, otra información acerca de Christian Cueva sorprendió a los hinchas.

De acuerdo con la información brindada en GOLPERÚ, el volante habría renunciado a la selección peruana al conocer que el ‘Tigre’ no continuará como entrenador de la ‘Bicolor’.

No obstante, André Carrillo señaló que no es verdad lo que circula en redes sociales. “Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que es falso (su retiro). El país está delante de cualquier DT o jugador”, declaró durante una conversación con Eddie Fleischmann

Asimismo, el delantero recalcó que el camino de la selección peruana sigue tras la salida del ‘Tigre’. “Quiero continuar y estoy seguro que todos lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Ricardo Gareca y he tenido que seguir”, añadió.

Ramos: “No ha pasado por mi cabeza ni en las de mis compañeros renunciar a la selección peruana”

Christian Ramos es otro de los futbolistas que se ha referido acerca de la supuesto renuncia de Christian Cueva. El defensor mencionó que conversó con algunos de los referentes del equipo y señaló que no se les ha cruzado por la mente en dar un paso al costado.

“No ha pasado por mi cabeza ni la de mis compañeros renunciar a la selección peruana. Si viene otro DT, tengo que llenarle los ojos. Sé que viene competencia muy dura porque hay centrales jóvenes en el exterior, pero decir que he pensado en renunciar, no es cierto”, expresó el futbolista de Alianza Lima a GOLPERÚ.

De la misma manera, el jugador deseó éxitos a ‘Tigre’. “Yo sé que el ‘profe’ es un profesional muy bueno y equipo no le va a faltar. Me sorprendió mucho que no se le renueve al comando técnico de Ricardo Gareca. Es un entrenador que creyó mucho en nosotros y nos dio la confianza que necesitábamos. Dio la cara por nosotros y eso no lo vamos a olvidar. Es verdad que los procesos tienen un final, pero no debió ser así”, añadió.