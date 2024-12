André Carrillo no descarta regresar a la selección: "Volveré, no me preocupo por eso”

La selección peruana atraviesa una profunda crisis al encontrarse en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Frente a este panorama, André Carrillo, una de las figuras más destacadas de la "blanquirroja", se pronunció sobre la situación del equipo y los jugadores que podrían unirse a la selección.

En una reciente entrevista, Carrillo elogió el desempeño de Rodrigo Garro y Yuri Alberto, quienes, según él, están haciendo un gran trabajo en sus respectivos clubes. “Creo que sí pueden ser convocados, básicamente Garro y Yuri están haciendo las cosas muy bien. Es difícil porque Brasil y Argentina están entre los mejores equipos del mundo y es más complicado (ser convocado). Sin embargo, ambos tienen el potencial”, señaló.

Asimismo, el jugador del Al Hilal de Arabia Saudita no dejó de mostrar su optimismo sobre su propio futuro en la selección peruana. "Sé que en cualquier momento volveré a la selección, así que no me preocupo por eso", expresó Carrillo, quien no juega con la "blanquirroja" desde la Copa América 2024, cuando participó apenas 12 minutos en el partido ante Canadá durante la fase de grupos. Posteriormente, una salida nocturna tras la eliminación del torneo habría influido en su ausencia en las convocatorias de Jorge Fossati para las Eliminatorias 2026.

Con la mirada puesta en una posible vuelta al equipo nacional, Carrillo destacó que, a pesar de los momentos difíciles, confía en su regreso a la selección cuando las circunstancias lo permitan.

