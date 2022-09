André Carrillo resume en sus pies la esencia del fútbol peruano. Buen toque, picardía, elegancia y sorpresa. Una virtuosidad que nos ha dado muchos festejos y ataques cardíacos. Quizás él no lo sabe, pero en las canchas de fulbito cada vez hay más niños intentando hacer “la que hizo Carrillo”, como se suele llamar a alguna de sus gambetas de turno. Por algo no todos tienen un sobrenombre que sirve como homenaje a la capacidad de escabullirse con elegancia entre los defensas.

La ‘Culebra’ está en EE.UU. Forma parte de la selección que mañana jugará un partido amistoso frente a México. Aparece relajado, con sus dreadlocks dorados, siempre a la vanguardia, siempre a la moda. Cuenta que está emocionado por estar nuevamente con sus compañeros y por el proceso que ha iniciado el DT Juan Reynoso. A sus 31 años, Carrillo luce más maduro, pero el atrevimiento permanece intacto. Tanto así que se ha lanzado a explorar su otra pasión: la moda. Es el rostro creativo detrás de Othermind x Index by André Carrillo, una nueva colección de ropa urbana de Ripley que lleva su sello impregnado.

-¿En qué momento de tu vida te encuentras ahora?

En una edad en la que me siento maduro, en un momento donde siento que soy un jugador de experiencia, donde tengo hijos, más responsabilidades.

-¿Cómo tomas el papel de referente en la selección?

Yo soñaba, pero no me imaginé la carrera que he logrado, los clubes que representé, los títulos que gané, estar siempre convocado a mi selección. Eso uno siempre lo piensa, pero cuesta hacerlo realidad. Estoy agradecido con la vida y aconsejo a los chicos que no paren de trabajar.

-¿Eres de aconsejar mucho a los más chicos?

Soy más relajado, no soy mucho de llamar la atención. Muchas veces sí a los más cercanos los hago aterrizar, pero yo hablo con la experiencia que he tenido. Creo que cada uno puede hablar de acuerdo con lo que ha vivido, lo que ha pasado. No todos tienen la misma carrera. Muchos pueden hacerlo todo bien y no llegar a triunfar, y a otros les puede pasar totalmente distinto. Así es el fútbol.

-Hay una foto tuya en Instagram junto a otros compañeros. “My guys”, la titulaste. ¿De qué hablan cuando no se habla de fútbol?

Hoy (miércoles) que tenemos la tarde libre jugaremos cartas. Ayer (martes) también nos dieron la tarde libre y nos juntamos con un grupo y nos fuimos a almorzar para vacilarnos, despejar un poco la mente porque todo no es fútbol.





-¿Se puede romper esa barrera de colegas del fútbol y ser realmente amigos?

Con los más cercanos hablamos de todo. De momento no tengo negocios con ningún futbolista, pero siempre está esa conversa de qué hacer cuando acabe el fútbol, qué planes tienes, el saber organizarse para hacer inversiones adecuadas, el no esperar a retirarte para saber qué hacer. Sabes cómo es la vida, cuando eres futbolista tienes un salario, pero luego por equis razones algunos les va mal cuando se acaba el fútbol.

-¿Cómo renuevas tus ambiciones, André?

Estoy en un club perfecto (Al- Hilal) para ganar títulos porque tiene muy buenos jugadores y hay una mentalidad ganadora. Tengo que aprovechar que estoy ahí y que soy un referente. No es fácil ganar títulos. Quiero seguir haciendo historia en el club. Llega un punto en la vida donde hacer historia también es bonito. Y a nivel de selección, ahora que comenzamos queremos lo mismo de siempre: buen fútbol, luchar por ir al mundial, hacer una buena Copa América. Me quedan cuatro o cinco años de carrera, quiero que el pueblo peruano se acuerde de mí con las mejores cosas.





-¿Y es posible soñar con un título con Perú?

En la Copa América he quedado dos veces tercero y uno segundo. Se piensa en el título, pero somos realistas de que los rivales que tenemos no son fáciles. Ahora que no estamos en el mundial ha sido una temporada horrible para todos, pero de eso se trata, de acostumbrar a la gente a tener un buen fútbol, de clasificar, de llegar a finales.





-¿Hubo algún momento clave que te ayudó a pasar la página de la no clasificación?

No, porque apenas acabó el partido yo ya me tenía que ir para Arabia. Tenía que pensar en que si ganábamos los dos partidos que nos quedaban ganábamos la liga y entrábamos a la historia del club. Me enfoqué rápido en volver a mi club y eso (la no clasificación) quedó de lado. Obviamente queda una sensación… en noviembre nos encantaría estar en el mundial, pero prácticamente vamos a estar de vacaciones.





-Es el primer encuentro del grupo tras el repechaje. ¿Hay algún rezago del tema?

No hacemos nada hablando de eso. La gente está más relajada, aunque en su momento todos estábamos tristes. Hoy en día ha quedado como anécdota, hasta nos vacilamos con eso.





-Al clasificar a Rusia 2018 conociste la mejor versión de la hinchada. Tras la no clasificación a Qatar hubo mucha desilusión. ¿Te molestó alguna crítica?

No, todos están en su derecho. Sé cómo es el fútbol. Cuando las cosas van bien los elogios son bastantes y cuando van mal, las críticas van a aparecer. Creo que fueron siempre con respeto, nunca con exceso. Y eso viene porque confían en nosotros, saben que merecíamos a estar en el mundial… nosotros sabemos que éramos mejores y toca asumir cuando las cosas van mal y para adelante.

-Siempre has mencionado a Pizarro como una referencia. ¿Mantienes comunicación con él?

No tengo una relación cercana porque vivo en Arabia, pero cuando estuve en Inglaterra Claudio me llamó y me dijo para ir a cenar. Con el ‘Loco’ [Vargas] siempre quedamos para cenar, pero cuando voy a Lima solo voy dos días y es complicado. Con ‘La foca’ siempre quedamos para hacer algo, cuando está Paolo en Lima también nos juntamos. No es siempre, pero cuando estamos juntos la pasamos chévere.

-¿Le escribirás a Claudio en su despedida?

Le voy a enviar un mensajito, le voy a decir por qué no me ha invitado.





-Once años en el extranjero. ¿Siempre tuviste claro que el camino era no volver?

Para mi hubiese sido un retroceso, aunque siempre fui precavido. Yo jugué varios años en el Sporting de Lisboa, pero no tenía casa propia. Me decía ‘si compro algo y a lo mejor me prestan’. No es que quería regresar, pero siempre fui precavido, con una actitud medio a la defensiva, pero no por mí si no porque el fútbol es así, te puedes lesionar o lo que sea. Es por eso que nunca compré nada y eso que en Lisboa me quedé jugando seis años.





¿En Arabia cuáles son las metas?

Estoy muy contento en el club, me voy a quedar ahí. Es un club espectacular donde ganas títulos y las comodidades que tengo son espectaculares. Mi familia está feliz en Arabia. Acabo de renovar. Me quedaba esta temporada y me han dado una más.





-¿Escuchas las voces que dicen que fácilmente podrías estar en una liga más top?

Lo he escuchado, gente que le gustaría que juegue en Europa, pero estoy contento. He estado un tiempo en Europa y hay momentos donde no te sientes tan querido en el club, no juegas con la frecuencia que quieres. Estoy en un lugar querido, me respetan, mejor imposible.





¿Y cuándo un jugador te pide consejo sobre ir afuera, qué les dices?

Uno no reconoce el nivel de afuera hasta que pasa por ahí. Además, económicamente en el extranjero es más potente, todo el mundo quiere ganar dinero, vivir bien. De eso se trata también. Cuando les aconsejo les digo que sigan su instinto, que nadie decida por uno. Yo cuando era joven sabía que iba a coger la primera oferta del extranjero. Yo quería hacer carrera afuera del Perú. Recuerdo que por esos años en el extranjero había muy pocos.





-Falta mucho, pero ¿ya ronda la idea de qué hacer tras el retiro?

No lo tengo claro aún, pero siempre está metido el tema de la moda. Tengo un par de marcas que estoy trabajando y ahora hemos creado una colección importante. Siempre tuve las ganas de hacer esto, pero no lo podía plasmar. Hicimos una colaboración donde quedé sorprendido, al igual que la gente.

-Es una relación recurrente la del jugador y la moda.

Hoy en día no te puedes enfocar solo en fútbol. Las redes sociales, las marcas que aparecen, tenemos que trabajar todo eso. Al final te posicionas como futbolista, pero también tu imagen y todo ayuda.





-Veo que asesoraste bien a tus compañeros en la salida al restaurante.

(Risas). Sí, felizmente poco a poco están mejorando.





