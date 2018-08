André Carrillo y el incondicional amor por su familia en la portada de Cosas

El futbolista André Carrillo fue el mejor jugador peruano en el Mundial Rusia 2018, pero fuera de las canchas se considera un gran padre de sus mellizos: Samira y Cédric.

Es así, como el jugador nacional mostró su lado más tierno al contar sus experiencias con sus hijos en una entrevista con la revista 'Cosas'.

"Cuando tienes hijos solo quieres verlos contentos, no quieres que se ensucien, ni verlos irritados, escaldados… Y yo creo que por más que los hombres digan que no lo hacen, cuando tienes a tus bebés el amor te lleva a hacer todo", declaró André Carrillo al medio local.

También, el futbolista peruano mencionó que pensó tener cinco hijos, pero ya cambió de opinión: "Al principio, sí, antes de tenerlos; ahora nos lo estamos pensando. Pero tres, sí… mínimo", precisó.



Como los extrañaba 💙 Una publicación compartida por Andre Carrillo 🇵🇪 (@18andrecarrillo) el 3 de Ago de 2018 a las 1:34 PDT

SU EXPERIENCIA EN EL MUNDIAL



André Carrillo indicó que jugar en ligas competitivas, como la de Portugal, hizo que sus capacidades futbolísticas aumentaran y esté preparado para el Mundial Rusia 2018.

"Marcar el primer gol peruano en el Mundial me dio una adrenalina inigualable. Obviamente me hubiera gustado marcarlo peleando por la clasificación, y no cuando ya estábamos fuera", señaló.

El futbolista, que hace días firmó por el club árabe Al Hilal, aseguró que se vivió un buen ambiente interno en la selección nacional durante la competencia internacional.

"Lo llevamos muy bien, porque la gente peruana solo nos daba buenas vibras, mensajes de apoyo. Fue increíble la cantidad de gente que viajó. Desde los amistosos nos sentíamos locales. Los estadios estaban totalmente repletos de peruanos. Incluso en el partido contra Australia, cuando ya estábamos eliminados", añadió.